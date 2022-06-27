У Туреччині пояснили, чому не вводять санкції проти росії

12:03 27 червня Київ, Україна

Офіційний представник президента Туреччини Ібрахім Калин заявив, що Анкара не запроваджує санкції проти росії, оскільки це завдасть більше шкоди турецькій економіці, а не російській.



За його словами, Захід періодично повідомляє Анкару про необхідність запровадити обмеження, але країна відмовляється, щоб захистити свої інтереси. Зокрема, Туреччина залежить від іноземних постачань енергії, тому «розвиває відносини з росією так само, як із Іраном».



Турецька держава дотримується політики рівноваги та хоче бути посередником між москвою та Києвом, уточнив Калин.

«Якщо всі спалять мости, хто зрештою вестиме діалог у росією?» - сказав він.

У травні міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що країна не приєднуватиметься до антиросійських економічних санкцій. До цього аналогічне говорив президент Реджеп Тайіп Ердоган, зазначаючи, що Анкара не збирається псувати добросусідські відносини з кремлем і «вплутуватися в це шоу ми не маємо наміру».



Західні країни ввели численні санкції проти росії через вторгнення її військ в Україну. Кількість обмежень стала рекордною у світовій історії. Євросоюз ухвалив уже шість санкційних пакетів, триває обговорення сьомого. В рамках нього пропонується заборонити купувати російське золото. Таким чином Європа збирається позбавити москву коштів для фінансування війни, а олігархів — можливості перевести в готівку свої кошти, які останнім часом вони активно переводили в золото.