У трійку лідерів по довірі українців потрапили Зеленський, Тимошенко і Бойко

13:39 27 липня Київ, Україна

За рівнем довіри українців лідирує Володимир Зеленський.

Про це свідчать опубліковані 27 липня результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".



Главі держави довіряють 45% громадян. При цьому 52% опитаних заявили, що не довіряють президенту.



На другому місці рейтингу нардеп, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко - їй довіряють 31% респондентів, не довіряють 68%.



На третьому - співголова парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко - 27% і 57% відповідно.



Слідом йде п'ятий президент України і лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко - 26% і 72%.



Прем'єр-міністру України Денису Шмигалю довіряють 18% опитаних, 51% - ні. Ще 28% не знають його.



Опитування проводилося з 23-го по 25 липня серед громадян старше 18 років по всій Україні, крім окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Криму. Всього опитано 2500 респондентів методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2%.