У ТКГ заявили про прогрес у переговорах

19:34 20 квітень Київ, Україна

На засіданні підгрупи з безпеки в ТКГ , завдяки професійному сприянню глави Спецмоніторингової місії ОБСЄ, сторонам вдалося просунутися в переговорах.

Про це повідомляє в Фейсбуці українська делегація в ТКГ.

«Під час сьогоднішнього засідання підгрупи з безпеки ТКГ сторонам вдалося істотно просунутися в питаннях узгодження Доповнення до заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року. За основу був узятий український проєкт Доповнення», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, завдяки професійному сприянню голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ посла Халіта Чевіка, сторони пройшли перше читання в повному обсязі, пропрацювавши кожен пункт.

«Дату наступної зустрічі (для другого читання) визначать представники ОБСЄ, не виключено, що таке засідання відбудеться ще до кінця цього тижня», - додали в делегації.

Українська сторона висловила сподівання, що на наступному засіданні ТКГ на рівні глав делегацій, яке очікується 28 квітня, документ, що встановлює додаткові заходи щодо дотримання режиму припинення вогню, буде представлений в повністю узгодженому варіанті.