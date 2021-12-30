У ТКГ заявили про прогрес у переговорах

На засіданні підгрупи з безпеки в ТКГ, завдяки професійному сприянню глави Спецмоніторингової місії ОБСЄ, сторонам вдалося просунутися в переговорах.
Про це повідомляє в Фейсбуці українська делегація в ТКГ.
Як зазначається, завдяки професійному сприянню голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ посла Халіта Чевіка, сторони пройшли перше читання в повному обсязі, пропрацювавши кожен пункт.
Українська сторона висловила сподівання, що на наступному засіданні ТКГ на рівні глав делегацій, яке очікується 28 квітня, документ, що встановлює додаткові заходи щодо дотримання режиму припинення вогню, буде представлений в повністю узгодженому варіанті.
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