У телефонному режимі Умеров та Остін обговорили "конкретні кроки" для перемоги над рф

10:51 12 листопада Київ, Україна

Сполучені Штати Америки, як і раніше, залишаються партнером України і підтримують її у боротьбі проти російської агресії.

У суботу, 11 листопада, міністр оборони Рустем Умеров провів телефонну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном. Як повідомив у Facebook глава Міноборони, вони обговорили "конкретні кроки" щодо забезпечення перемоги України у війні з росією.

Він зазначив, що під час його розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном росія атакувала Київ балістичними ракетами.

"Попутно подякував міністру Остіну за надані США системи протиповітряної оборони. Також поінформував свого американського колегу про поточну ситуацію на фронті та актуальні потреби України. Обговорили конкретні кроки, які ми збираємось зробити, щоб забезпечити перемогу України", - сказав Умеров.

Раніше в Пентагоні заявили, що США й надалі допомагатимуть Україні, але пакети військової допомоги стануть меншими, оскільки Конгрес все ще не ухвалив рішення про додаткове фінансування.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників активніше постачати Україні зброю, щоб українські захисники могли отримати перевагу над російськими загарбниками на полі бою.