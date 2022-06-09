У так званій ДНР змінився уряд. Ключові посади обійняли росіяни

15:59 09 червня Київ, Україна

Глава самопроголошеної "Донецької народної республіки" денис пушилін оголосив про зміну уряду, зокрема, "призначено" прем'єр-міністра та його заступника.



Прем'єр-міністром "ДНР" було призначено Віталія Хоценка - виходця з Мінпромторгу росії, який курирував у міністерстві взаємодію з регіонами.





36-річний Хоценко народився у Дніпропетровську, розпочав кар'єру на Ямалі, де у 24 роки став директором департаменту з науки та інновацій, а потім – помічником першого заступника губернатора. З Ямала Хоценко переїхав до Ставропольського краю, де 6 років обіймав посаду міністра енергетики промисловості та зв'язку.

Заступником Хоценка в "уряді" став Євген Солнцев, який у минулому обіймав посаду помічника міністра будівництва та ЖКГ росії, а до цього працював у структурі РЗ.



Ще одним російським чиновником у "ДНР" став Олександр Костомаров. До цього він працював першим заступником губернатора Ульянівської області та віцегубернатором Липецької області. В обох регіонах Костомаров займався внутрішньою політикою.



За словами терориста пушиліна, нові призначення пов'язані з необхідністю "посилити інтеграційні процеси". Псевореферендум про приєднання "ДНР" до росії може відбутися 11 вересня, одночасно з аналогічними плебесцитами в "ЛНР", окупованих Херсоні та Південній Осетії, писала "Медуза" з посиланням на джерела в адміністрації президента.



За їхніми даними, на ту саму дату може бути призначений "референдум" щодо приєднання білорусі. Хоча для цього потрібно «продавити лукашенка, який від такого сценарію всіляко йде», говорило один із джерел видання.