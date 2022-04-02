У своєму зверненні до народу президент сказав: "Попереду складні битви"

Як стало вже звичним, у ніч на суботу 2 квітня глава української держави звернувся до нації. У своєму зверненні до народу президент Володимир Зеленський, підвівши підсумки 37-го дня повномасштабної війни, підкреслив, що попереду на Україну чекають складні битви.
Дурний жарт окупантів про заклик
Володимир Зеленський розповів, що 1 квітня окупанти вирішили відзначити двома однаково нерозумними жартами. Один такий жарт – над людьми в Росії.
Росія намагається забирати жителів Криму до армії
Глава держави розповів, що Росія намагається забирати до армії людей та у тимчасово окупованому Криму.
Другий дуже дурний жарт загарбників
Політик зазначив, що другий дуже нерозумний жарт окупанти зіграли з деякими жителями південних районів України, куди їхні війська тимчасово зайшли.
Володимир Зеленський підкреслив, що "кожний, хто пішов у "гауляйтери", може вже робити собі прописку десь у Ростові. А за співпрацю з ними чи з окупантами безпосередньо будуть проблеми". Це останнє попередження.
На Півночі країни йде догляд окупантів
Президент поінформував, що на півночі росіяни повільно, але помітно йдуть. Десь їх виганяють із боями, десь самі вороги залишають свої позиції.
За його словами, ми просуваємося вперед, просуваємось обережно. Кожен, хто повертається на цю територію, повинен бути дуже обережним:
- ще неможливо повертатися до звичайного життя, як було;
- навіть на тих територіях, які ми повертаємо після боїв, слід зачекати;
- чекати, коли наша земля буде розмінована;
- чекати, коли можна запевнити вас, що нові обстріли неможливі.
На Сході країни ситуація дуже складна
- На сході України ситуація залишається дуже складною.
- Російських військових наганяють на Донбас, Харківський напрямок;
- Вони готуються до нових потужних ударів;
- Ми готуємось до ще більш активної оборони. Використовуємо всі можливості як внутрішні, так і зовнішні.
Гуманітарна ситуація в українських містах
Президент повідомив про розмову з Еммануелем Макроном. Обговорили гуманітарну ситуацію в українських містах, які зазнають обстрілів від окупантів.
За словами глави держави, 1 квітня працювали гуманітарні коридори у трьох областях – Донецькій, Луганській, Запорізькій. Вдалося врятувати 6 тисяч 266 людей. У тому числі 3 тисячі 71 особу з Маріуполя.
Зустріч із головою Європарламенту
Володимир Зеленський у Києві зустрівся головою Європарламенту Робертою Мецолою. Він подякував за важливий візит, який демонструє деяким політикам, що сміливість у такий час – одна з найважливіших рис.
Також говорили про:
- постачання зброї та підтримання цього парламентаріями Європи;
- глибшої санкційної політики проти Росії. Адже якщо ембарго, то ембарго. Якщо SWIFT, то всім банків. Якщо бізнес із Росією, то не просто призупинення діяльності, а повний вихід європейських компаній із російського ринку.
Зеленський нагородив українських військових
Президент підписав указ про нагородження наших захисників. Семеро військовослужбовців Держспецзв'язку та захисту інформації. З них двох – посмертно.
Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео
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