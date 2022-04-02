У своєму зверненні до народу президент сказав: "Попереду складні битви"

Як стало вже звичним, у ніч на суботу 2 квітня глава української держави звернувся до нації. У своєму зверненні до народу президент Володимир Зеленський, підвівши підсумки 37-го дня повномасштабної війни, підкреслив, що попереду на Україну чекають складні битви.

Дурний жарт окупантів про заклик

Володимир Зеленський розповів, що 1 квітня окупанти вирішили відзначити двома однаково нерозумними жартами. Один такий жарт – над людьми в Росії.

«Там стартував весняний заклик, який виглядає традиційним, але все ж таки відрізняється від звичайних. Бо цього року призовників можуть відправити на війну проти нашої держави, проти нашого народу. А значить, це гарантована смерть для багатьох молодих хлопців», – пояснив президент. "І хоча вони не наші громадяни, хоча вони громадяни держави, яка з нами воює на нашій землі, все ж таки наш обов'язок як людей - попередити", - зазначив він.

Росія намагається забирати жителів Криму до армії

Глава держави розповів, що Росія намагається забирати до армії людей та у тимчасово окупованому Криму.

«Це порушення міжнародного гуманітарного права та військовий злочин, за який піде відповідальність. І що також є аргументом, щоб санкції проти Росії посилювалися», – наголосив Володимир Зеленський. "Хочу сказати ще мешканцям Криму: "Саботуйте цю історію. На будь-якому з етапів, а якщо не вийде, то не виконуйте злочинних наказів і за першої ж можливості здавайтеся ЗСУ. Ви житимете", – продовжив президент.

Другий дуже дурний жарт загарбників

Політик зазначив, що другий дуже нерозумний жарт окупанти зіграли з деякими жителями південних районів України, куди їхні війська тимчасово зайшли.

«Там призначають якихось гауляйтерів, якихось тимчасових керівників. І ще загрожують працівникам підприємств та органам влади, щоби співпрацювали з цими ошуканими призначенцями», – пояснив глава держави. "Моє повідомлення для них просто: "Відповідальність за колаборацію невідворотна. Завтра чи післязавтра – це питання другорядне. Головне – неминучість того, що справедливість буде відновлено”, – повідомив він.

Володимир Зеленський підкреслив, що "кожний, хто пішов у "гауляйтери", може вже робити собі прописку десь у Ростові. А за співпрацю з ними чи з окупантами безпосередньо будуть проблеми". Це останнє попередження.

На Півночі країни йде догляд окупантів

Президент поінформував, що на півночі росіяни повільно, але помітно йдуть. Десь їх виганяють із боями, десь самі вороги залишають свої позиції.

«Після них – суцільна катастрофа та дуже багато небезпек. Перше – бомбардування можуть продовжуватися. Друге – вони пройдуть усю цю територію. Пройдуть вдома, пройдуть техніку, навіть тіла вбитих людей. Дуже багато розтяжок, дуже багато інших небезпек», – зазначив політик.

За його словами, ми просуваємося вперед, просуваємось обережно. Кожен, хто повертається на цю територію, повинен бути дуже обережним:

ще неможливо повертатися до звичайного життя, як було;

навіть на тих територіях, які ми повертаємо після боїв, слід зачекати;

чекати, коли наша земля буде розмінована;

чекати, коли можна запевнити вас, що нові обстріли неможливі.

На Сході країни ситуація дуже складна

На сході України ситуація залишається дуже складною.

Російських військових наганяють на Донбас, Харківський напрямок;

Вони готуються до нових потужних ударів;

Ми готуємось до ще більш активної оборони. Використовуємо всі можливості як внутрішні, так і зовнішні.

«Ще раз наголошую: попереду – складні битви. Зараз ще не можна думати, що ми вже пройшли усі випробування. Ми всі хочемо перемоги. Але коли вона буде – кожен це побачить. Кожен це відчує – що настає світ», – зауважив Володимир Зеленський.

Гуманітарна ситуація в українських містах

Президент повідомив про розмову з Еммануелем Макроном. Обговорили гуманітарну ситуацію в українських містах, які зазнають обстрілів від окупантів.

«Особливо говорили про ситуацію у Маріуполі. Для якої, я сподіваюся, все ж таки можуть знайти рішення. Європа не має права реагувати мовчанням на те, що відбувається з нашим Маріуполем. На цю гуманітарну катастрофу має відреагувати весь світ», – продовжив політик.

За словами глави держави, 1 квітня працювали гуманітарні коридори у трьох областях – Донецькій, Луганській, Запорізькій. Вдалося врятувати 6 тисяч 266 людей. У тому числі 3 тисячі 71 особу з Маріуполя.

"Продовжується робота на домовленостях про вивезення з міста поранених та загиблих. Наших військових, наших громадянських – усіх громадян”, – зазначив він.

Зустріч із головою Європарламенту

Володимир Зеленський у Києві зустрівся головою Європарламенту Робертою Мецолою. Він подякував за важливий візит, який демонструє деяким політикам, що сміливість у такий час – одна з найважливіших рис.

"Говорили про те, як прискорити вступ України до Європейського Союзу. Конкретика є", – розповів Глава держави.

Також говорили про:

постачання зброї та підтримання цього парламентаріями Європи;

глибшої санкційної політики проти Росії. Адже якщо ембарго, то ембарго. Якщо SWIFT, то всім банків. Якщо бізнес із Росією, то не просто призупинення діяльності, а повний вихід європейських компаній із російського ринку.

Зеленський нагородив українських військових

Президент підписав указ про нагородження наших захисників. Семеро військовослужбовців Держспецзв'язку та захисту інформації. З них двох – посмертно.

«Вічна пам'ять усім загиблим за Україну! Вічна подяка нашим захисникам, нашим захисникам!» – підсумував Володимир Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео