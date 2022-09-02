У зведенні Генштабу немає повідомлень про успіхи армії окупантів

Російські окупанти намагалися просунутися на напрямках Лисичанський НПЗ – Івано – Даріївка та Миколаївка – Виїмка. Ворог проводив штурм та наступальні дії. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України 13 серпня.

Ворог зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.

На Краматорському напрямку противник обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Краматорська, Верхньокам'янського та Григорівки.

Наступальними та штурмовими діями підрозділи противника намагалися просунутися у напрямках Лисичанський НПЗ - Івано-Дар'ївка та Миколаївка - Виїмка. На напрямку Спірне – Івано – Даріївка бойові дії продовжуються.

Загарбники вели наступальні бої у напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка та Спартак – Авдіївка, успіху не мали та відкинуті назад. На напрямках Донецьк – Піски та Новоселівка – Олександропіль бойові дії продовжуються.

На Слов'янському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Долини, Бражківки, Норцівки, Дубравного, Мазанівки та Богородичного. Ворожа авіація знову діяла біля Залимана.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював позиції зі ствольної, реактивної артилерії та танків у районах населених пунктів Володимирівка, Павлівка, Пречистівка, Вугледар, Богоявленка, Новопіль, Залізничне, Гуляйпільське, Ольговське, Шевченко, Бурлацьке, Новосілка.

У напрямку Сторожево – Новосілка ЗСУ успішно зупинили ворожий наступ та відкинули окупантів назад.

На Південнобузькому напрямку противник скоїв обстріл з танків та артилерії в районах Посад-Покровського, Степової Долини та ще 27 населених пунктів.

Ворог намагався вести наступальний бій у напрямку Сухий Ставок – Лозове, успіху не мав, відійшов.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. Ворог обстріляв із ствольної артилерії території біля Сеньківки та Грем'яча Чернігівської області та Басівки та Кондратівки Сумської області.

На Харківському напрямку противник продовжив вогневе ураження з танків, ствольної та реактивної артилерії об'єктів у районах населених пунктів Харків, Уди, Дементьєвка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Великі Проходи, Прудянка, Протопопівка, Петрівка, Старий Салтів, Верхній Салтів, Мосьпан. Завдав авіаційних ударів біля Старого Салтова та Мосьпанового.

Напередодні повідомлялося, що у напрямку Покровське – Бахмут ворог мав частковий успіх, намагається закріпитися.

За даними ОК Південь, українські бійці завдали п'ять авіаударів по опорних пунктах та накопиченню озброєння та техніки армії росії в Херсонській області.