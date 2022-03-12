У Сумській області погоджено "зелені коридори" на 12 березня

Адміністрація Сумської області повідомляє про маршрути, за якими відбуватиметься евакуація населення.
Напрямки руху:
- Тростянець - Полтава. Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава.
Частково на автобусах та особистому транспорті.
- Суми — Полтава. Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава.
З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з Лохвиці буде відправлено автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.
Лебедін — Полтава
Лебедін, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава.
З міста Лебедин виїжджають колони на особистому транспорті та автобусах.
Конотоп - Полтава
Конотоп, Шевченкове, Хмельов, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава.
З Конотопу виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
Велика Писарівка - Полтава
Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава.
Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
Краснопілля — Полтава
Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. Частково на автобусах та особистому транспорті.
Місця збору Лебедині, Конотопі, Краснопіллі, Великій Писарівці будуть біля міських/селищних рад.
Час виїзду колон о 9:00 ранку.
Місце збору та маршрут руху у Тростянці: вул. Кеніг стадіон ім.Куца – вул.Скрябіна – вул.Татаренко – вул.Б. Хмельницького – вул.. Гришина (об'їзна) – вул. Шевченка і далі у бік міста Суми. Час виїзду колони: 9:00
Виїзд автобусами у Сумах:
Час прибуття автобусів у всі точки збору з 13:00 до 14:00.
Місця збору в Сумах:
Основний виїзд: біля пам'ятника "Альоші", (р-н школи 2).
Додаткові точки збору (тільки для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю)
- БК "Хімік";
- вул. Інтернаціоналістів біля ринку ТЦ "Світлана";
- "Більбоу" на пр. Курськ;
- ТЦ "Монуфактура".
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