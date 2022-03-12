У Сумській області погоджено "зелені коридори" на 12 березня

10:41 12 березня Київ, Україна

Адміністрація Сумської області повідомляє про маршрути, за якими відбуватиметься евакуація населення.

Напрямки руху:

Тростянець - Полтава. Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава.

Частково на автобусах та особистому транспорті. Суми — Полтава. Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава.

З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з Лохвиці буде відправлено автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.



Лебедін — Полтава

Лебедін, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава.

З міста Лебедин виїжджають колони на особистому транспорті та автобусах.



Конотоп - Полтава

Конотоп, Шевченкове, Хмельов, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава.

З Конотопу виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.



Велика Писарівка - Полтава

Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава.

Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.



Краснопілля — Полтава

Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. Частково на автобусах та особистому транспорті.

Місця збору Лебедині, Конотопі, Краснопіллі, Великій Писарівці будуть біля міських/селищних рад.



Час виїзду колон о 9:00 ранку.



Місце збору та маршрут руху у Тростянці: вул. Кеніг стадіон ім.Куца – вул.Скрябіна – вул.Татаренко – вул.Б. Хмельницького – вул.. Гришина (об'їзна) – вул. Шевченка і далі у бік міста Суми. Час виїзду колони: 9:00



Виїзд автобусами у Сумах:

Час прибуття автобусів у всі точки збору з 13:00 до 14:00.



Місця збору в Сумах:

Основний виїзд: біля пам'ятника "Альоші", (р-н школи 2).

Додаткові точки збору (тільки для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю)

- БК "Хімік";

- вул. Інтернаціоналістів біля ринку ТЦ "Світлана";

- "Більбоу" на пр. Курськ;

- ТЦ "Монуфактура".