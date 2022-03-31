У суботу у Швеції відбудеться мітинг проти війни в Україні

12:24 31 березня Київ, Україна

2 квітня, о 15:00 у Гетеборзі, Швеція, пройде масштабний мітинг на підтримку України. Його організаторами стала Stand With Ukraine Gothenburg 💛💙.

Участь у мітингу візьмуть активісти, депутати, представники профспілкового руху та волонтери.

Якщо ви бажаєте виступити, почитати вірш або виступити на демонстрації, не соромтеся заповнювати цю форму: https://forms.gle/KbrJFfqwSsaL4caU9



Також приєднуйтесь кожен робочий день з 17:00 до 19:00 біля Посольства Росії у Гетеборзі! 💛💙