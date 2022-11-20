У суботу з українських портів вийшли п'ять суховантажів із зерновою продукцією

11:39 20 листопада Київ, Україна

Спільний координаційний центр (СКЦ) поновив у суботу, 19 листопада, навігаційне керівництво у зв'язку із продовженням "зернової угоди" до 18 березня 2023 року. Про це повідомило агентство Анадол.

Наголошується, що СКЦ продовжив дію навігаційного керівництва "для функціонування морського гуманітарного коридору на новий період, встановлений у рамках Чорноморської зернової ініціативи". Воно включає розширений огляд в районах якірної стоянки в Мармуровому морі.

Нове керівництво, видане турецькою владою, набуло чинності 19 листопада і діятиме до 18 березня 2023 року.

За даними СЦК, протягом суботи з українських портів вийшли п'ять суховантажів із 244,1 тис.. тонн зерна та іншого продовольства.

Два судна Captain Adams (62 тис. тонн кукурудзи) та Tasos (65 тис. тонн пшениці) прямують до Республіки Корея. Panagia Kanala доставить до Бельгії 44,9 тис. тонн ріпаку.

Суховантаж Odysseus N перевезе до Китаю 62 843 тонни соняшникового шроту, а Annabella переправить до Єгипту 9,4 тис. тонн соєвих бобів.

У СКЦ також уточнили, що 70 суден очікують на дозвіл на захід у порти України, а 26 завантажених - готуються до огляду в турецьких територіальних водах.

"Станом на 19 листопада загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих із трьох українських портів, становить 11 489 106 тонн.. Усього на даний момент було дозволено рух 954 суден: 474 на прибуття в українські порти та 480 - на вихід із них", - наголосили в центрі.

Нагадаємо, ініціативу щодо безпечного транспортування української агропродукції Чорним морем продовжено ще на 120 днів.

Україна просить задіяти у "зерновій угоді" порт Миколаєва.