У США заявили, що "нікому не дозволять зачинити двері НАТО"

13:28 12 січень Київ, Україна





Це застереження прозвучало у Брюсселі напередодні засідання Ради НАТО-Росія у середу, 12 січня, яке стане першим із 2019 року.



Генсек НАТО Єнс Столтенберг та представники держав-союзниць теж неодноразово наголошували, що Росія має припинити нав'язувати свою волю іншим країнам.



Вимога Москви про відкликання НАТО свого рішення щодо можливості членства України та інших нових країн є головною вимогою "гарантій безпеки" РФ. Постпред США при Північноатлантичному альянсі (НАТО) Джуліан Сміт заявила, що вимоги Москви про те, щоб НАТО заборонило вступ нових країн, не можуть навіть обговорюватися.Це застереження прозвучало у Брюсселі напередодні засідання Ради НАТО-Росія у середу, 12 січня, яке стане першим із 2019 року.Генсек НАТО Єнс Столтенберг та представники держав-союзниць теж неодноразово наголошували, що Росія має припинити нав'язувати свою волю іншим країнам.Вимога Москви про відкликання НАТО свого рішення щодо можливості членства України та інших нових країн є головною вимогою "гарантій безпеки" РФ.

"Ми нікому не дозволимо зачинити двері НАТО", - сказала Джуліан Сміт журналістам у Брюсселі.

Переговори з РФ 12 січня в НАТО, а 13 січня в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) також зможуть розширити коло учасників нового діалогу з Москвою, яке розпочалося з переговорів делегацій США та Росії 10 січня в Женеві.



Еммануель Макрон, президент Франції, яка днями взяла на себе чергове головування в Європейському Союзі, позитивно відгукнувся про американсько-російський діалог і наголосив на важливості європейської участі.

“У нас немає підстав турбуватися. Це добре, що Росія та США говорять про Україну та про взаємні інтереси. А коли з'являться питання колективної безпеки в Європі, контролю за озброєннями, європейських сусідів, кордонів, ракет на європейській території, тоді буде черга європейських установ та країн-членів ЄС”, - сказав Макрон 11 січня у Парижі.

Французький президент також наголосив на необхідності "розробити систему архітектури європейської безпеки: яку ми ділитимемо з нашими союзниками в НАТО та сусідами, та з Росією".