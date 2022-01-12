У США заявили, що "нікому не дозволять зачинити двері НАТО"

Постпред США при Північноатлантичному альянсі (НАТО) Джуліан Сміт заявила, що вимоги Москви про те, щоб НАТО заборонило вступ нових країн, не можуть навіть обговорюватися.
Це застереження прозвучало у Брюсселі напередодні засідання Ради НАТО-Росія у середу, 12 січня, яке стане першим із 2019 року.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг та представники держав-союзниць теж неодноразово наголошували, що Росія має припинити нав'язувати свою волю іншим країнам.
Вимога Москви про відкликання НАТО свого рішення щодо можливості членства України та інших нових країн є головною вимогою "гарантій безпеки" РФ.
Це застереження прозвучало у Брюсселі напередодні засідання Ради НАТО-Росія у середу, 12 січня, яке стане першим із 2019 року.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг та представники держав-союзниць теж неодноразово наголошували, що Росія має припинити нав'язувати свою волю іншим країнам.
Вимога Москви про відкликання НАТО свого рішення щодо можливості членства України та інших нових країн є головною вимогою "гарантій безпеки" РФ.
Переговори з РФ 12 січня в НАТО, а 13 січня в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) також зможуть розширити коло учасників нового діалогу з Москвою, яке розпочалося з переговорів делегацій США та Росії 10 січня в Женеві.
Еммануель Макрон, президент Франції, яка днями взяла на себе чергове головування в Європейському Союзі, позитивно відгукнувся про американсько-російський діалог і наголосив на важливості європейської участі.
Еммануель Макрон, президент Франції, яка днями взяла на себе чергове головування в Європейському Союзі, позитивно відгукнувся про американсько-російський діалог і наголосив на важливості європейської участі.
Французький президент також наголосив на необхідності "розробити систему архітектури європейської безпеки: яку ми ділитимемо з нашими союзниками в НАТО та сусідами, та з Росією".
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