У США заявили, що "нікому не дозволять зачинити двері НАТО"

13:28 12 січень Київ, Україна

Постпред США при Північноатлантичному альянсі (НАТО) Джуліан Сміт заявила, що вимоги Москви про те, щоб НАТО заборонило вступ нових країн, не можуть навіть обговорюватися.

Це застереження прозвучало у Брюсселі напередодні засідання Ради НАТО-Росія у середу, 12 січня, яке стане першим із 2019 року.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та представники держав-союзниць теж неодноразово наголошували, що Росія має припинити нав'язувати свою волю іншим країнам.

Вимога Москви про відкликання НАТО свого рішення щодо можливості членства України та інших нових країн є головною вимогою "гарантій безпеки" РФ.
"Ми нікому не дозволимо зачинити двері НАТО", - сказала Джуліан Сміт журналістам у Брюсселі.
Переговори з РФ 12 січня в НАТО, а 13 січня в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) також зможуть розширити коло учасників нового діалогу з Москвою, яке розпочалося з переговорів делегацій США та Росії 10 січня в Женеві.

Еммануель Макрон, президент Франції, яка днями взяла на себе чергове головування в Європейському Союзі, позитивно відгукнувся про американсько-російський діалог і наголосив на важливості європейської участі.
“У нас немає підстав турбуватися. Це добре, що Росія та США говорять про Україну та про взаємні інтереси. А коли з'являться питання колективної безпеки в Європі, контролю за озброєннями, європейських сусідів, кордонів, ракет на європейській території, тоді буде черга європейських установ та країн-членів ЄС”, - сказав Макрон 11 січня у Парижі.
Французький президент також наголосив на необхідності "розробити систему архітектури європейської безпеки: яку ми ділитимемо з нашими союзниками в НАТО та сусідами, та з Росією".