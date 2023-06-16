У США зареєстрували законопроєкт про конфіскацію та передачу російських активів Україні

06:41 16 червня Київ, Україна

Сенатори Сполучених Штатів за двопартійної підтримки зареєстрували законопроєкт, що дозволяє президенту Джо Байдену конфіскувати та передати російські суверенні активи Україні.



Про це пише Financial Times.

"Законопроєкт добре написаний і є найсерйознішою на сьогодні спробою конфіскувати резерви російського уряду", - зазначають у виданні.

Прихильники законопроєкту при цьому стверджують, що оскільки росія несе відповідальність за руйнування та військові злочини в Україні, вона також має нести фінансові витрати на репарації.

"З огляду на жорстокість росії і воєнні злочини, що продовжуються проти українського народу, цілком правильно, щоб кошти російського уряду в Сполучених Штатах були конфісковані і перепрофільовані, щоб допомогти Україні виграти війну і відновити свою країну", - сказав сенатор-республіканець Джим Ріш.

Президент України Володимир Зеленський подякував сенаторам Сполучених Штатів за реєстрацію законопроєкту про конфіскацію та передачу Україні як репарацій активів росії. При цьому він наголосив, що в таких диктатурах, як російська, саме гроші є найвищою цінністю.

"Коли свої гроші втратить і держава-терорист, і всі російські особи, чия колаборація з кремлем створила умови для російської агресії або які є публічним прикриттям для російських корупціонерів, тоді буде досягнуто дуже важливої мети – вони відчують, що таке втрата", - наголосив президент під час вечірнього звернення.

Він також сказав, що росіяни не поважають життя і не шкодують, коли втрачаються людські життя, а шкодують гроші.