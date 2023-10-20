У США впевнені, що Китай масово постачає зброю в рф

Пентагон заявив, що Китай масово постачає росії дрони і стрілецьку зброю, незважаючи на свої заперечення. Ці відомості містяться у звіті Міноборони США.
Дані російської митниці підтверджують, що як державні, так і приватні компанії Китаю продовжують продавати до росії цивільні товари, товари подвійного призначення та деякі обмежені види військового обладнання, зокрема стрілецьку зброю, запасні частини, навігаційне обладнання та засоби захисту.
Зазначається також, що наявність великого та нерегульованого ринку безпілотних апаратів у Китаї полегшила російським військовим доступ до невеликих дронів та безпілотних літальних апаратів подвійного призначення. Ці засоби активно використовуються російськими збройними силами у збройних конфліктах, включно з проведенням військових операцій в Україні.
Згідно з даними, зібраними за період з березня 2022 по 2023 рік, китайські фірми продали росії дрони та запчастини до них на загальну суму 12 мільйонів доларів.
Дані російської митниці підтверджують, що як державні, так і приватні компанії Китаю продовжують продавати до росії цивільні товари, товари подвійного призначення та деякі обмежені види військового обладнання, зокрема стрілецьку зброю, запасні частини, навігаційне обладнання та засоби захисту.
Зазначається також, що наявність великого та нерегульованого ринку безпілотних апаратів у Китаї полегшила російським військовим доступ до невеликих дронів та безпілотних літальних апаратів подвійного призначення. Ці засоби активно використовуються російськими збройними силами у збройних конфліктах, включно з проведенням військових операцій в Україні.
Згідно з даними, зібраними за період з березня 2022 по 2023 рік, китайські фірми продали росії дрони та запчастини до них на загальну суму 12 мільйонів доларів.
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