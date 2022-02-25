У США впевнені: ціль Путіна - відновити СРСР

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Москва намагатиметься «скинути» український уряд.
Про це повідомляє CNN.
Таким чином американський високопосадовець відповів на запитання журналіста про те, чого хоче Путін.
«Вам не потрібна розвідка, щоб дізнатися, чого хоче президент Путін. Він ясно дав зрозуміти, що хотів би відновити радянську імперію, якщо не брати до уваги того, що він хотів би відновити сферу впливу навколо сусідніх країн, які були частиною Радянського блоку», – сказав Блінкен.
Крім того, Блінкен повторив те, про що говорить генсек НАТО Єнс Столтенберг чи не на кожній пресконференції: «Коли мова заходить про загрозу за межами України, на його шляху стоїть щось дуже потужне. Це п'ята стаття НАТО, напад на одного – напад на всіх».
Нагадаємо, ранок 25 лютого розпочався в Україні з обстрілу. У Києві прогриміли кілька потужних вибухів. Система ППО збила принаймні одну ракету окупантів.
«Вам не потрібна розвідка, щоб дізнатися, чого хоче президент Путін. Він ясно дав зрозуміти, що хотів би відновити радянську імперію, якщо не брати до уваги того, що він хотів би відновити сферу впливу навколо сусідніх країн, які були частиною Радянського блоку», – сказав Блінкен.
Крім того, Блінкен повторив те, про що говорить генсек НАТО Єнс Столтенберг чи не на кожній пресконференції: «Коли мова заходить про загрозу за межами України, на його шляху стоїть щось дуже потужне. Це п'ята стаття НАТО, напад на одного – напад на всіх».
Нагадаємо, ранок 25 лютого розпочався в Україні з обстрілу. У Києві прогриміли кілька потужних вибухів. Система ППО збила принаймні одну ракету окупантів.
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