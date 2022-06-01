У США повідомили, що допомагають Україні кібератаками

"Наступальні хакерські операції" на підтримку України здійснюють американські військові.
Про це заявив начальник кіберкомандування США генерал Пол Накасоне в інтерв'ю Sky News.
"Ми здійснили низку операцій усіх видів: наступальні, оборонні, інформаційні", - сказав командувач американських кібервійськ.
Він відмовився уточнювати подробиці кібератак, але наголосив, що вони відбувалися у законній площині відповідно до політики Пентагону та цивільного нагляду.
"Моя робота - надавати низку варіантів дій міністру оборони та президенту, що я й роблю", - додав Накасоне, не уточнивши, які саме ці варіанти.
За словами генерала, він "щодня" прораховує можливість кібератаки росії на Сполучені Штати, тому дії на випередження в кіберпросторі, що дозволяють виявити російських хакерів та їхні наміри, є дієвим засобом захисту США та союзників.
У цьому, додав Накасоне, допомогла стратегічна взаємодія Вашингтона з іншими країнами Заходу, яка розпочалася у 2018 році.
"Здатність обмінюватися інформацією, здатність перевірити її точність і своєчасність, а також застосовність у ширшому масштабі була дуже, дуже потужною в цій кризі (війні України з рф)", - наголосив генерал.
Про це заявив начальник кіберкомандування США генерал Пол Накасоне в інтерв'ю Sky News.
"Ми здійснили низку операцій усіх видів: наступальні, оборонні, інформаційні", - сказав командувач американських кібервійськ.
Він відмовився уточнювати подробиці кібератак, але наголосив, що вони відбувалися у законній площині відповідно до політики Пентагону та цивільного нагляду.
"Моя робота - надавати низку варіантів дій міністру оборони та президенту, що я й роблю", - додав Накасоне, не уточнивши, які саме ці варіанти.
За словами генерала, він "щодня" прораховує можливість кібератаки росії на Сполучені Штати, тому дії на випередження в кіберпросторі, що дозволяють виявити російських хакерів та їхні наміри, є дієвим засобом захисту США та союзників.
У цьому, додав Накасоне, допомогла стратегічна взаємодія Вашингтона з іншими країнами Заходу, яка розпочалася у 2018 році.
"Здатність обмінюватися інформацією, здатність перевірити її точність і своєчасність, а також застосовність у ширшому масштабі була дуже, дуже потужною в цій кризі (війні України з рф)", - наголосив генерал.
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