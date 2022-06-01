У США повідомили, що допомагають Україні кібератаками

18:12 01 червня Київ, Україна

"Наступальні хакерські операції" на підтримку України здійснюють американські військові.

Про це заявив начальник кіберкомандування США генерал Пол Накасоне в інтерв'ю Sky News.

"Ми здійснили низку операцій усіх видів: наступальні, оборонні, інформаційні", - сказав командувач американських кібервійськ.

Він відмовився уточнювати подробиці кібератак, але наголосив, що вони відбувалися у законній площині відповідно до політики Пентагону та цивільного нагляду.

"Моя робота - надавати низку варіантів дій міністру оборони та президенту, що я й роблю", - додав Накасоне, не уточнивши, які саме ці варіанти.

За словами генерала, він "щодня" прораховує можливість кібератаки росії на Сполучені Штати, тому дії на випередження в кіберпросторі, що дозволяють виявити російських хакерів та їхні наміри, є дієвим засобом захисту США та союзників.

У цьому, додав Накасоне, допомогла стратегічна взаємодія Вашингтона з іншими країнами Заходу, яка розпочалася у 2018 році.

"Здатність обмінюватися інформацією, здатність перевірити її точність і своєчасність, а також застосовність у ширшому масштабі була дуже, дуже потужною в цій кризі (війні України з рф)", - наголосив генерал. 