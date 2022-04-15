У США вважають, що війна в Україні може тривати до кінця року

18:02 15 квітня Київ, Україна

Росія навряд чи закінчить бойові дії в Україні до кінця року. З таким прогнозом держсекретар США Ентоні Блінкен звернувся до європейських союзників, повідомляє CNN із посиланням на двох чиновників із ЄС. За його словами, зараз немає жодних ознак того, що конфлікт буде короткостроковим.



Чиновники, з якими розмовляв телеканал, важко назвати навіть приблизні дати закінчення війни. Вони зазначили, що затяжний характер конфлікту суперечить російській тактиці на початку війни, коли Москва планувала захопити Київ за лічені дні.. Співрозмовники CNN також сумніваються, що Володимир Путін буде схильний перейти до дипломатичних переговорів, якщо не зіткнеться з військовою поразкою.



Радник з національної безпеки США Джейк Салліван припустив, що бойові дії в Україні, ймовірно, будуть «затяжними» і продовжуватимуться «місяць або навіть довше». Деякі члени Конгресу та їхні помічники починають порівнювати конфлікт із Корейською війною, яка тривала три роки.



Два європейські чиновники заявили CNN, що, на їхню думку, бойові дії на сході України, де, як очікується, російські війська незабаром розпочнуть наступ, можуть тривати від чотирьох до шести місяців, а потім призвести до безвихідної ситуації.



Блінкен відзвітував, що «обговорив зі своїми колегами наше занепокоєння тим, що конфлікт може затягнутися». Він стверджує, що працює над тим, щоб зупинити його якнайшвидше.



Володимир Путін, коментуючи хід бойових дій, заявив, що так звана "військова операція" продовжуватиметься до її повного завершення, поки Москва та Київ не дійдуть "остаточних домовленостей".