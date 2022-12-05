У США працюють над визнанням росії спонсором тероризму без наслідків – Блінкен

09:40 05 грудня Київ, Україна





Про це в інтерв'ю CNN заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.



Він зазначив, що Сполучені Штати разом із десятками країн запровадили безпрецедентні санкції проти росії, безпрецедентні обмеження щодо експортного контролю. Адміністрація президента США працює з Конгресом над альтернативним законопроєктом, який дозволить оминути наслідки, які може мати визнання росії "державою-спонсором тероризму".Про це в інтерв'ю CNN заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.Він зазначив, що Сполучені Штати разом із десятками країн запровадили безпрецедентні санкції проти росії, безпрецедентні обмеження щодо експортного контролю.



"Ми зараз працюємо з Конгресом над законодавством, яке допоможе нам обійти деякі проблеми, пов'язані з використанням статусу "держави-спонсора тероризму" (статусу SST – ред.), що може мати непередбачувані наслідки", - сказав Блінкен.



Держсекретар США також заявив, що російське політичне керівництво не виявляє жодного інтересу до мирного врегулювання війни в Україні, ігноруючи пропозиції української сторони.



Що відомо

23 листопада Європарламент визнав росію державою-спонсором тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму.



Відразу після цього росія завдала чергового масованого удару по інфраструктурі України. Без світла опинилася більшість країни.



Незабаром президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що сайт ЄП зазнав потужної кібератаки після того, як визнав росію державою-спонсором тероризму.



Володимир Зеленський увечері 23 листопада виступив перед Радою Безпеки ООН, скликаною на запит України у зв'язку з масованим ракетним ударом росії по українських містах, запропонувавши резолюцію щодо засудження енергетичного терору росії.



Виступаючи перед Радою Безпеки ООН, Зеленський закликав виключити росію з організації, адже росія є терористичною державою, а її право вето – це нонсенс.