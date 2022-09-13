У США прогнозують подальшу втечу армії росії

Український контрнаступ, який змусив російські війська поспішно відступити, може стати поворотним моментом у війні.

Окупантам, можливо, доведеться залишити більше захоплених територій під тиском ЗСУ, вважають в американській розвідці, пише The Washington Post.

"У росії проблеми. Тепер питання полягає в тому, як росіяни відреагують, і їхня слабкість була викрита, і у них немає значних резервів живої сили чи техніки», – сказав один із американських чиновників.

Інший співрозмовник видання зазначає, що ЗСУ просуваються вперед обережно, закріплюючи свої успіхи.



WP зазначає, що відступ росії на Харківщині говорить про її стратегічну поразку.



Розвідка США скептично ставиться до того, що президент росії володимир путін, який досі не оголосив мобілізацію, вирішить піти на крайні заходи - застосування хімічної або тактичної ядерної зброї. Там вважають, що росія поки що має можливості для перегрупування і завдання сильного удару.

Нещодавні успіхи підживлюють нове почуття оптимізму щодо того, що українські сили можуть повернути собі нові території найближчими тижнями та потенційно витіснити росіян із земель, які вони утримували від початку війни у лютому. Українські військові та розвідники вже давно впевнені у своїй можливій перемозі, часто незважаючи на скептицизм із боку США та західних союзників.

Співрозмовники видання вважають, що очікувати на прорив ЗСУ можна і в районах Херсона і Маріуполя, але додають, що військові дії там вже призвели до серйозних втрат з української сторони, якій не вистачає артилерії, необхідної для вибивання російських військ, що там закріпилися.