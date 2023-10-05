У США підтвердили передачу Україні конфіскованої в Ірану зброї
06:58 05 жовтня Київ, Україна
Уряд Сполучених Штатів передав Україні приблизно 1,1 мільйона боєприпасів калібру 7,62 мм, які сили CENTCOM вилучили у Корпусу вартових Ісламської революції Ірану.
Про це повідомляється на офіційному сайті Центрального командування США
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"Уряд отримав право власності на ці боєприпаси 20 липня 2023 року через позови Міністерства юстиції про громадянську конфіскацію проти іранського Корпусу вартових ісламської революції", - йдеться у повідомленні.
Передача Збройним силам України відбулася 2 жовтня.
"США зобов'язуються співпрацювати з нашими союзниками та партнерами, щоб протидіяти потоку іранської летальної допомоги в регіоні всіма законними засобами, зокрема санкціями США та ООН, а також через заборони", - додали у Центральному командуванні.
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