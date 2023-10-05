У США підтвердили передачу Україні конфіскованої в Ірану зброї

06:58 05 жовтня Київ, Україна

Уряд Сполучених Штатів передав Україні приблизно 1,1 мільйона боєприпасів калібру 7,62 мм, які сили CENTCOM вилучили у Корпусу вартових Ісламської революції Ірану.

Про це повідомляється на офіційному сайті Центрального командування США.
"Уряд отримав право власності на ці боєприпаси 20 липня 2023 року через позови Міністерства юстиції про громадянську конфіскацію проти іранського Корпусу вартових ісламської революції", - йдеться у повідомленні.
Передача Збройним силам України відбулася 2 жовтня.
"США зобов'язуються співпрацювати з нашими союзниками та партнерами, щоб протидіяти потоку іранської летальної допомоги в регіоні всіма законними засобами, зокрема санкціями США та ООН, а також через заборони", - додали у Центральному командуванні.