У США підтвердили передачу Україні конфіскованої в Ірану зброї

"Уряд отримав право власності на ці боєприпаси 20 липня 2023 року через позови Міністерства юстиції про громадянську конфіскацію проти іранського Корпусу вартових ісламської революції", - йдеться у повідомленні.

Передача Збройним силам України відбулася 2 жовтня.

"США зобов'язуються співпрацювати з нашими союзниками та партнерами, щоб протидіяти потоку іранської летальної допомоги в регіоні всіма законними засобами, зокрема санкціями США та ООН, а також через заборони", - додали у Центральному командуванні.