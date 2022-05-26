У США засудили РФ за "паспортизацію" жителів окупованих територій України

17:19 26 травня Київ, Україна





Ми бачили, як російські війська насильно вивозили людей із окупованої території. Ми бачили, як російські війська перевозили українців у так звані фільтраційні табори. Ми бачили спроби російських військ іншим способом підкорити український народ на цих територіях. Представник Держдепу Нед Прайс заявив, що США засуджують паспортизацію, депортацію та фільтрацію мешканців окупованих Росією територій України.Ми бачили, як російські війська насильно вивозили людей із окупованої території. Ми бачили, як російські війська перевозили українців у так звані фільтраційні табори. Ми бачили спроби російських військ іншим способом підкорити український народ на цих територіях.





До вторгнення Росії в Україну в Держдумі повідомляли, що Росія видала жителям Донбасу 860 тисяч паспортів. За даними на початок 2021 року, у "ДНР" проживає 2,24 млн, у "ЛНР" - 1,42 млн осіб.



Прайс порівняв «паспортизацію» з попередніми спробами Росії сфабрикувати постановочні референдуми для надання виду легітимності російському правлінню над територіями України. Він наголосив, що США рішуче засуджують цей слабко замаскований намір росії підпорядкувати народ України, силою нав'язавши йому свою волю.



У Європейському Союзі також відреагували на рішення Путіна. Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас нагадав, що раніше росія відмовилася проводити «референдум» у Херсонській області через відсутність підтримки місцевого населення. На його думку, «паспортизацію» мешканців також відкинули, і в будь-якому разі «такі акти з боку Росії ніхто й ніколи не визнає».



У Києві рішення Путіна назвали «грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, а також норм та принципів міжнародного гуманітарного права». МЗС країни відзначило, що указ президента Росії «юридично нікчемний і не матиме правових наслідків». В Офісі президента назвали російський паспорт – мітка ізгоя. 25 травня президент Росії Володимир Путін спростив видачу російського громадянства для жителів Запорізької та Херсонської областей України. . Це стало доповненням до указу 2019 щодо жителів самопроголошених Донецької та Луганської народних республік.До вторгнення Росії в Україну в Держдумі повідомляли, що Росія видала жителям Донбасу 860 тисяч паспортів. За даними на початок 2021 року, у "ДНР" проживає 2,24 млн, у "ЛНР" - 1,42 млн осіб.Прайс порівняв «паспортизацію» з попередніми спробами Росії сфабрикувати постановочні референдуми для надання виду легітимності російському правлінню над територіями України. Він наголосив, що США рішуче засуджують цей слабко замаскований намір росії підпорядкувати народ України, силою нав'язавши йому свою волю.У Європейському Союзі також відреагували на рішення Путіна. Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас нагадав, що раніше росія відмовилася проводити «референдум» у Херсонській області через відсутність підтримки місцевого населення. На його думку, «паспортизацію» мешканців також відкинули, і в будь-якому разі «такі акти з боку Росії ніхто й ніколи не визнає».У Києві рішення Путіна назвали «грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, а також норм та принципів міжнародного гуманітарного права». МЗС країни відзначило, що указ президента Росії «юридично нікчемний і не матиме правових наслідків». В Офісі президента назвали російський паспорт – мітка ізгоя.

"Наші люди вільно подорожують світом без віз та кордонів. Навіщо їм квиток до РФ-концтабору?", - заявили в ВП.

У Києві неодноразово заявляли, що видача російських паспортів на окупованих територіях України спрямована на їхнє захоплення та подальшу інтеграцію у російське правове, політичне та економічне поле. Крім того, за допомогою паспортизації Кремль зможе поповнити свою армію, оскільки громадяни Росії зобов'язані проходити термінову службу.





