У США засудили ставлення Росії до мирного волевиявлення в Криму

Наслідки незаконної окупації Криму відчувають на собі сотні тисяч мирних жителів Криму. А становище кримських політв'язнів вимагає окремої уваги і розслідування.
Про це заявив виконавець обов'язків асистента державного секретаря США Філіп Рікер під час наради міністрів ОБСЄ.
"Росія докладає всіх зусиль, щоб припинити будь-яку критику своєї окупації жорстокою і засуджувальною тактикою. Я був стурбований, коли почув історію Сервера Мустафаєва, якого в листопаді засудили до 14 років в'язниці за активність у висвітленні тяжкого становища інших кримських політв'язнів", - сказав Рікер.
За словами дипломата, Мустафаєв - "лише один з понад 90 українців, яких Росія несправедливо ув’язнила за мирну незгоду, і одне з сотень тисяч життів, які піддаються наслідкам окупації".
"Використання Росією свого опорного пункту в Криму для проєктування влади в Чорному морі, Середземному морі і на Близькому Сході підриває регіональну безпеку і впливає на всіх нас. Ось чому США вітають дипломатичну ініціативу України щодо акцентування міжнародної уваги на російській окупації Криму", - додав Рікер.
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