У США схвалили законопроєкт про передачу Україні заморожених активів рф

Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу Сполучених Штатів більшістю голосів підтримав двопартійний законопроєкт щодо використання конфіскованих російських активів для допомоги Україні.
Відповідне рішення було ухвалено під час слухання законопроєкту HR4175.
Документ уповноважує держсекретаря США надати додаткову допомогу Україні, використовуючи активи, конфісковані у російського центробанку та інші суверенні активи росії.
Згідно із законопроєктом, протягом 180 днів після набрання чинності законом держсекретар спільно з Агентством США з міжнародного розвитку повинен надати відповідним комітетам Конгресу оцінку найбільш невідкладних потреб України у відновленні, допомозі у сфері безпеки та гуманітарної допомоги.
Документ також забороняє повернення коштів російським структурам, щодо яких були введені санкції, поки росія не піде з України і не погодиться виплатити компенсацію.
Наголошується, що тепер законопроєкт має бути розглянутий у Конгресі США.
Документ уповноважує держсекретаря США надати додаткову допомогу Україні, використовуючи активи, конфісковані у російського центробанку та інші суверенні активи росії.
Згідно із законопроєктом, протягом 180 днів після набрання чинності законом держсекретар спільно з Агентством США з міжнародного розвитку повинен надати відповідним комітетам Конгресу оцінку найбільш невідкладних потреб України у відновленні, допомозі у сфері безпеки та гуманітарної допомоги.
Документ також забороняє повернення коштів російським структурам, щодо яких були введені санкції, поки росія не піде з України і не погодиться виплатити компенсацію.
Наголошується, що тепер законопроєкт має бути розглянутий у Конгресі США.
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