У США обговорюють постачання в Україну додаткового озброєння та радників

Про це йдеться в матеріалі CNN US considering sending extra weaponry to Ukraine.У новий "збройовий" пакет можуть увійти протитанкові ракети Javelin та системи протиповітряної оборони Stinger.Також наголошується, що Міноборони США наполягає на необхідності відправити в Україну деяке обладнання, наприклад, гелікоптери Мі-17, які США спочатку купили для передачі афганцям.Водночас в адміністрації розмірковують і про те, чи не буде нова військова допомога розцінена Росією як ескалація конфлікту.Американський підполковник у відставці Седрік Лейтон зазначив, що будь-яка допомога Україні викличе "подальше загострення напруженості" у відносинах з Кремлем.Раніше низка американських ЗМІ вийшла з матеріалами про збільшення російських сил поблизу кордонів України. У неділю начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив про загрозливі оцінки можливих дій РФ щодо України в найближчі місяці і озвучив передбачуваний сценарій дій російської сторони у разі здійснення запланованого вторгнення.За даними української розвідки, Росія може готувати повномасштабний напад на січень – кінець лютого. У свою чергу, Росія заперечує інформацію про стягування військ до кордонів України для здійснення вторгнення, заявивши, що істерика навколо можливого вторгнення "нагнітається штучно".