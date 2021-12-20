У США стурбовані перемогою Радєва на виборах президента Болгарії через його заяви про Крим

17:30 22 листопад Київ, Україна

Центральна виборча комісія Болгарії у понеділок, 22 листопада, підтвердила перемогу на виборах Румена Радєва та його віцепрезидентки Іліани Йотової.



Зокрема, за даними після опрацювання 99,8 відсотка протоколів ЦВК, за Радєва проголосували 66,7 відсотка виборців (1537 347 осіб).



Посольство США в Болгарії оприлюднило заяву, в якій вказує, що «американська влада глибоко стурбована нещодавніми заявами голови Болгарії Румена Радєва, в яких він називає Крим «російським».

«Сполучені Штати, G7, Євросоюз і НАТО завжди були чіткими і послідовними у своїй позиції про те, що, незважаючи на спроби анексії Росією та окупацію, що триває, Крим є українським. Усі ми, включаючи Болгарію, на саміті «Кримської платформи» одноголосно заявили, що Крим – це Україна», – наголошують американські дипломати у Болгарії.

Посольство зазначає, що останніми днями заявило з цього приводу «глибоке занепокоєння болгарській владі».



Заяви про Крим напередодні виборів у Болгарії

Напередодні другого туру під час телевізійних дебатів Радєв фактично заявив про приналежність анексованого Криму Росії. "Він російський, як ще може бути?" – відповів Радєв на запитання свого опонента щодо півострова. Також він заявив, що санкції щодо Росії через ситуацію в Україні не дають результату, проте згодом назвав анексію Криму "порушенням".



Політична криза в Болгарії триває з минулого року, коли після звинувачень прем'єр-міністра Бойко Борисова в корупції країною покотилася хвиля протестів. Його партія програла парламентські вибори у квітні, після чого Борисов, який керував урядом 11 років, пішов у відставку. Проте депутатам не вдалося сформувати нову коаліцію, і після цього в країні ще двічі проходили парламентські вибори. Під час минулого голосування тиждень тому жодна партія знову не отримала впевненої переваги, необхідної для формування уряду.