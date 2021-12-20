У США стурбовані ескалацією Росією ситуації на сході України

У найближчому майбутньому, коли всі працівники отримають щеплення і зможуть відновити подорожі, США мають намір відновити "активну дипломатію" з РФ щодо ескалації на сході України.
Про це заявив заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент в інтерв'ю "Голосу Америки".
Він зазначив, що в США дуже стурбовані інформацією про ескалацію ситуації на сході України, зокрема, повідомленнями, які з'являються у відкритих джерелах, про дії на лінії зіткнення, нові траншеї біля старого аеропорту, закриття пунктів пропуску та гуманітарного доступу.
Він зазначив, що в США дуже стурбовані інформацією про ескалацію ситуації на сході України, зокрема, повідомленнями, які з'являються у відкритих джерелах, про дії на лінії зіткнення, нові траншеї біля старого аеропорту, закриття пунктів пропуску та гуманітарного доступу.
На питання, чи планують США бути більш активними в переговорах з Росією в нормандському або інших форматах, він зазначив, що коли будуть заповнені вакансії в Державному департаменті, всі працівники отримають щеплення і зможуть відновити подорожі, "ви побачите активну дипломатію США в цьому напрямку".
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