У США стурбовані ескалацією Росією ситуації на сході України

13:36 25 березень Київ, Україна

У найближчому майбутньому, коли всі працівники отримають щеплення і зможуть відновити подорожі, США мають намір відновити "активну дипломатію" з РФ щодо ескалації на сході України.

Про це заявив заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент в інтерв'ю "Голосу Америки".



Він зазначив, що в США дуже стурбовані інформацією про ескалацію ситуації на сході України, зокрема, повідомленнями, які з'являються у відкритих джерелах, про дії на лінії зіткнення, нові траншеї біля старого аеропорту, закриття пунктів пропуску та гуманітарного доступу.

"Ми уважно спостерігаємо і, безумовно, плануємо відправляти сигнали при необхідності. Я думаю, що головне - це наші очікування по Росії... Президент Путін і Росія повинні виконати ті зобов'язання, які Путін взяв на себе в лютому 2015 року, шість років тому. Повне припинення вогню, відведення російських військ з України, і відновлення Україною контролю над своїм кордоном. Зараз, сім років по тому, Росія не виконала своїх зобов'язань", - сказав Кент.

На питання, чи планують США бути більш активними в переговорах з Росією в нормандському або інших форматах, він зазначив, що коли будуть заповнені вакансії в Державному департаменті, всі працівники отримають щеплення і зможуть відновити подорожі, "ви побачите активну дипломатію США в цьому напрямку".