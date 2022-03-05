У США назвали теми майбутніх переговорів з Путіним

Стратегічна стабільність стане головною темою зустрічі Путіна і Байдена. У Раді національної безпеки Сполучених Штатів Америки заявили, що з цього питання позиції обох країн збігаються частково.

"Питань дійсно буде багато. Одна з тем, за якими наші позиції частково збігаються, - це стратегічна стабільність... США і Росія знаходяться в ситуації, коли можуть почати діалог на високому рівні", - повідомив старший директор по Росії та Центральній Азії Ради нацбезпеки США Ерік Грін.

Зокрема, Грін зазначив, що мова йде про діалог щодо зменшення кількості наступальних озброєнь.

Крім того, за словами Гріна, іншими темами зустрічі будуть кібербезпека, утримання Росією громадян США, актуальний порядок денний по Україні, Білорусі, Ірану, Північній Кореї, Сирії, Афганістану, Арктиці, зміні клімату.

Раніше також Путін назвав теми, які має намір обговорити з Байденом.