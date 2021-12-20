У США конфіскують будівлі куплені на гроші з Приватбанку

Будинки, загальною вартістю близько $ 70 млн конфіскують за рішенням властей США, так як з'ясувалося, що вони придбані на кошти, які були виведені незаконно з Приватбанку.

Таке рішення прийняла Прокуратура Південного округу американського штату Флорида і Північного округу штату Огайо. Майно належить двом найбільшими акціонерами Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному в четвер на сайті Міністерства юстиції США.

"Сполучені Штати направили на розгляд суду Південного округу штату Флорида дві цивільні скарги про конфіскацію комерційних об'єктів нерухомості в Луїсвіллі (штат Кентуккі) і в Далласі (штат Техас), придбаних на незаконно привласнені кошти Приватбанку на Україні. Обидва об'єкти підлягають конфіскації на підставі порушення статуту про незаконну легалізацію федеральних коштів ", - йдеться в повідомленні.

Американська прокуратура вважає, що Коломойський і Боголюбов привласнили та розтратили "мільярди доларів" з Приватбанку шляхом отримання фіктивних позик і кредитних ліній в 2008-2016 роки до націоналізації цієї фінансової установи України. Їм інкримінується переклад частини викрадених коштів в США через мережу фіктивних фірм і відділення Приватбанку на Кіпрі.

У повідомленні згадуються також Мордехай Корф і Уріель лабері, які з Коломойським і Боголюбовим в Майамі (штат Флорида) зареєстрували мережу організацій для легалізації та інвестування коштів, незаконно виведених з Приватбанку. За даними прокуратури, на ці кошти були куплені офісні будівлі PNC Plaza в Луїсвіллі і колишня штаб-квартира компанії CompuCom в Далласі. Загальна вартість цих об'єктів становить близько $ 70 млн.

У грудні 2016 року за пропозицією Нацбанку уряд України прийняв рішення націоналізувати найбільший в країні Приватбанк. Його колишні власники, пов'язані з ними компанії і особи звернулися в суди з проханням визнати націоналізацію незаконною. 18 квітня 2019 року окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення про незаконність націоналізації Приватбанку через порушення процедури, яка визначена законом.

У той же час на вимогу МВФ Верховна рада прийняла закон, який забороняє повертати націоналізовані банки колишнім власникам. Документ набув чинності 23 травня.