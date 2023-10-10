У США точаться дискусії щодо одночасної підтримки Ізраїлю та України - NBC

Згідно з інформацією NBC News, наразі тривають дискусії між Адміністрацією президента США Джо Байдена та ключовими законодавцями в Конгресі щодо можливості пов'язати допомогу Ізраїлю зі збільшенням фінансування для України в рамках стратегії, спрямованої на виконання обох пріоритетів видатків.
Цей підхід запропоновано з метою забезпечити додаткове фінансування для України, незважаючи на опір деяких членів Республіканської партії у Палаті представників та Сенаті. Законодавці обох партій, які підтримують додаткову допомогу Україні, стали ініціаторами цієї пропозиції.
Згідно з американськими журналістами, "група консерваторів у Палаті представників рішуче виступає проти нового фінансування України, про яке попросив Білий дім, і це питання, безперечно, стане фактором під час виборів керівництва Республіканської партії цього тижня". У той час, як, на їхню думку, надання додаткової допомоги Ізраїлю, можливо, не викличе такого опору.
Цей підхід запропоновано з метою забезпечити додаткове фінансування для України, незважаючи на опір деяких членів Республіканської партії у Палаті представників та Сенаті. Законодавці обох партій, які підтримують додаткову допомогу Україні, стали ініціаторами цієї пропозиції.
Згідно з американськими журналістами, "група консерваторів у Палаті представників рішуче виступає проти нового фінансування України, про яке попросив Білий дім, і це питання, безперечно, стане фактором під час виборів керівництва Республіканської партії цього тижня". У той час, як, на їхню думку, надання додаткової допомоги Ізраїлю, можливо, не викличе такого опору.
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