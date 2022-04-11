У спальних районах Харкова знайшли боєприпаси уповільненої дії. Фото

13:56 11 квітня Київ, Україна

У спальних районах Харкова знаходять міни уповільненої дії. Про це у понеділок, 11 квітня, повідомляє Telegram-канал Оперативний ЗСУ.



Зазначається, що боєприпаси невеликого розміру та вагою близько 1,5 кг мають пластиковий корпус. Вони розкидані дворами житлових будинків та вулицями.



"У жодному разі не беріть такі боєприпаси до рук, не підходьте до них, не намагайтеся ліквідувати самостійно", - йдеться у повідомленні.



У разі виявлення таких предметів громадян закликають негайно викликати рятувальників за номером 101.