У Раді Європи заявили про необхідність притягнення росії до відповідальності за військову агресію

12:31 16 вересня Київ, Україна

Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення щодо забезпечення відповідальності російської федерації за агресію проти України.



Про це пише Європейська правда із посиланням на заяву Ради Європи.

"Комітет наголосив на необхідності забезпечити комплексну систему відповідальності за серйозні порушення міжнародного права, що виникли в результаті російської агресії проти України, щоб уникнути безкарності та запобігти подальшим порушенням", - йдеться у рішенні.

Також Комітет підтвердив необхідність рішучої та однозначної міжнародно-правової відповіді на агресію проти України, яка б не допускала безкарності за серйозні порушення міжнародного права, наголошуючи, що юридична відповідальність винних у таких порушеннях є надзвичайно важливою.



Крім того, у Раді Європи наголосили на пропозиції України щодо створення спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії проти України та комплексного міжнародного механізму компенсації, зокрема, як перший крок міжнародного реєстру збитків.



Країни-члени Ради Європи вітали співпрацю з Україною щодо забезпечення відповідальності за злочин агресії проти України та забезпечення повного відшкодування збитків або збитків, спричинених порушеннями росією міжнародного права в Україні.