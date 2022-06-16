У Раді Європи засудили рф за ситуацію з правами людини в Криму

14:09 16 червня Київ, Україна

Ситуація із правами людини у Криму значно погіршилася.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Ради Європи.



Комітет на основі звіту генсека Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич засудив порушення окупаційною владою прав етнічних українців, кримських татар та інших мешканців півострова.



Також члени комітету висловили занепокоєння з приводу того, що росія продовжує відмовляти у безперешкодному доступі до Криму для Комісара з прав людини та представників інших правозахисних організацій.

"У тимчасовій російській окупації ситуація з правами людини у Криму значно погіршилася. Численні тяжкі порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права належним чином не розслідуються", - наголошують вони.



Комітет привітав звіт генсека Ради Європи щодо Криму та закликав його вжити всіх можливих кроків, щоб дозволити доступ на півострів для органів Ради Європи.



Члени Комітету також засудили збройну агресію росії проти України, відзначаючи, що вона невиправдана і не спровокована, і закликали росію припинити війну, вивести війська з території України та почати переговори про мир, дотримуватися вимог міжнародного гуманітарного права, звільнити незаконно затриманих людей, у тому числі відкликати заборону Меджлісу кримськотатарського народу.