У Раді безпеки ООН стурбовані новою загрозою "ІДІЛ" в Африці

08:09 20 серпня Киев, Украина

Як повідомило сьогодні, 20 серпня, Радіо Свобода, представники країн-членів Ради безпеки ООН вислухали доповідь генерального секретаря про нові небезпеки, які демонструє терористичне угрупування "Ісламська держава".

"Члени Ради безпеки з глибокою тривогою відзначили, що "ІДІЛ" та інші терористичні групи продовжують експлуатувати, як онлайн, так і в реальному житті, руйнування, лиха і регрес, пов'язані з пандемією COVID-19", - сказано в повідомленні ООН.

За даними ООН, "ІДІЛ" демонструє "тривожну експансію" в низці регіонів, в тому числі - в Африці, де її вплив зростає і може мати "довготривалі наслідки для світу, безпеки і стабільності".

Зокрема, Рада безпеки ООН вказала на регулярні напади на цивільних, міста і військові табори з боку бойовиків регіональних організацій "ІДІЛ", в тому числі в Західній і Центральній Африці і районі Сахари.

У зв'язку з цим Радбез ООН "підкреслює важливість цілісного підходу до протидії тероризму і насильницькому екстремізму, що сприяє тероризму, відповідно до чинного міжнародного права".

Нагадаємо, що раніше в Мозамбіку обезголовили 12 іноземців. Правоохоронці організували поховання загиблих іноземців в братській могилі.