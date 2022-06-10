У Радбез ООН обрали п'ятьох нових членів

З 1 січня Мальта, Мозамбік, Швейцарія, Еквадор та Японія замінять Індію, Ірландію, Кенію, Мексику та Норвегію.
Рада безпеки ООН складається з п'яти постійних членів – Китаю, Франції, росії, США та Великобританії – та десяти непостійних. Їх обирають на два роки, щороку змінюються по п'ять країн.
Нову п'ятірку обрано на період 2023-2024 років. У 2022-2023 роках членами Ради безпеки ООН також є Албанія, Габон, Гана, Бразилія та ОАЕ.
Україна чотири рази була непостійним членом Радбезу – двічі як УРСР у 1948-1949 та 1984-1985 роках та двічі як незалежна держава у 2000-2001 роках та 2016-2017 роках.
Нову п'ятірку обрано на період 2023-2024 років. У 2022-2023 роках членами Ради безпеки ООН також є Албанія, Габон, Гана, Бразилія та ОАЕ.
Україна чотири рази була непостійним членом Радбезу – двічі як УРСР у 1948-1949 та 1984-1985 роках та двічі як незалежна держава у 2000-2001 роках та 2016-2017 роках.
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