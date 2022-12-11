У складі восьми російських кораблів, носіїв "Калібрів" немає – ВМС ЗСУ

Росія вивела на бойове чергування 11 грудня вісім кораблів у Чорне море та два в Азовське. Про це повідомляють Військово-Морські Сили Збройних Сил України у Telegram.

Ні в Чорному, ні в Азовському морі зараз немає жодного корабля-носія крилатих ракет "Калібр", йдеться у повідомленні.

У Середземному морі на сьогодні є дев'ять російських кораблів, з них п'ять – носії "Калібрів". Загальний залп складає 76 ракет, повідомляють ВМС ЗСУ.

В інтересах Росії через Керч-Єнікальську протоку пройшли в Чорне море 38 кораблів "громадянського флоту", вісім з яких продовжили рух до протоки Босфор.. В Азовське море пройшли 15 кораблів, п'ять із яких рухалися з протоки Босфор.

Попереднього разу носії "Калібрів" спостерігалися у Чорному морі 8 грудня.