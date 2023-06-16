До складу ВМС ЗСУ ввели малий бронекатер "Буча"

До складу ВМС Збройних сил України ввели малий броньований артилерійський катер "Буча", який пройшов усі етапи заводських та державних випробувань.
Серед функцій нового катера – патрулювання у ближній морській зоні, річках та лиманах, захист важливих об'єктів морської та річкової інфраструктури та прибережної зони України, а також протидія ймовірним висадкам десантних засобів противника.
Серед функцій нового катера – патрулювання у ближній морській зоні, річках та лиманах, захист важливих об'єктів морської та річкової інфраструктури та прибережної зони України, а також протидія ймовірним висадкам десантних засобів противника.
Однією з особливостей цього катера є низька візуальна оптико-електронна, радіолокаційна та теплова помітність. Він малопомітний для радіолокаційних та інфрачервоних засобів противника. Крім того, катер оснащений системою захисту від наведення зброї супротивника та системою автоматичної постановки димових та теплових завіс.
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