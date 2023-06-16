До складу ВМС ЗСУ ввели малий бронекатер "Буча"

18:20 26 травня Київ, Україна

До складу ВМС Збройних сил України ввели малий броньований артилерійський катер "Буча", який пройшов усі етапи заводських та державних випробувань.



Серед функцій нового катера – патрулювання у ближній морській зоні, річках та лиманах, захист важливих об'єктів морської та річкової інфраструктури та прибережної зони України, а також протидія ймовірним висадкам десантних засобів противника.

Однією з особливостей цього катера є низька візуальна оптико-електронна, радіолокаційна та теплова помітність. Він малопомітний для радіолокаційних та інфрачервоних засобів противника. Крім того, катер оснащений системою захисту від наведення зброї супротивника та системою автоматичної постановки димових та теплових завіс.