У сусідній камері когось катували, було чути крики – звільнений мер Мелітополя Іван Федоров дав перше інтерв'ю

08:51 18 березня Київ, Україна

Звільнений із полону мер Мелітополя Іван Федоров розповів, як на нього тиснули російські окупанти.



"Я перебував у СІЗО Мелітополя. У камері, коли зі мною були переговори, коли від мене потрібно було щось отримати, часом було п'ять, шість, сім військових зі зброєю".



"Вони мене руками не чіпали, але повірте, що сім людей поруч зі зброєю достатньо, щоб переконливо донести свою позицію. Або в сусідній камері когось катували - і були чутні ті крики, які точно психологічно тиснуть так, що це абсолютно точно можна порівняти з тиском, катуванням і так далі. Тому всі ці шість днів були досить тяжкі”.



За словами мера, перша спроба його обміну виявилася невдалою. При цьому його возили в автомобілі 7 годин із мішком на голові. Окупанти ставили Федорову цілу низку вимог.



«Від мене хотіли отримати заяву про звільнення, від мене хотіли отримати якісь документи на призначення якихось заступників, виконання будь-яких обов'язків. Але ці люди абсолютно безграмотні, нічого не розуміють в українському законодавстві. У нас мер своїм розчерком пера не може звільнитися з роботи, його відставку мають ухвалити депутати міської ради. Вони не розуміють, що мер не може призначити заступника, за це мають проголосувати депутати міської ради.