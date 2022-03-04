В РНБО розповіли, кого виселять з держдач в Конча-Заспі і Пущі-Водиці

17:26 04 червень Київ, Україна

За результатами аудиту державних земель і будинків, резиденції в Конча-Заспі і Пущі-Водиці залишають перші 20 колишніх топчиновників.



Про це повідомив секретар РНБО Олексій Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов

"РНБО розглянула питання виконання протокольного рішення від 14 травня про необхідність врегулювання питання використання об'єктів державної власності. Йшлося про Конча-Заспу і Пущу-Водицю. На сьогодні ми отримали перший звіт і можемо вам доповісти, що перші 20 осіб зараз перебувають в процедурі відходу зі своїх маєтків", - повідомив Данилов.

За його словами, це: Панасюк Олена Вікторівна, Зубко Людмила Миколаївна, Івченко Віктор Анатолійович, Матвієнко Ольга Василівна, Піскун Святослав Михайлович, Юрчик Сергій Володимирович, Гаврилюк Лідія Михайлівна, Васюник Іван Васильович, Лавринович Олександр Володимирович, Черепов Валерій Іванович, Гасинський Юрій Олександрович, Табачник Дмитро Володимирович, Петренко Микола Миколайович, Макар'ян Давид Борисович, Макар'ян Борис Петрович, Папіж Ілля Йосипович, Ільїн Олександр Ігорьович, Богатирьова Раїса Василівна, Семиноженко Володимир Петрович і Тополов Віктор Семенович.



Що було раніше



За підсумками засідання РНБО 14 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні проведуть аудит державних земель і будинків в Конча-Заспі і Пущі-Водиці, якими почала користуватися "низка незрозумілих осіб".