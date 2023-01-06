У РНБО прогнозують старт "наступальної війни" для України у 2023 році

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов прогнозує початок "наступальної війни" для України у 2023 році.
Про це повідомив Данилов у Facebook.
За його словами, українській армії допоможе в цьому озброєння, отримане від західних союзників: БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC, системи ППО Patriot "і багато чого іншого – менш публічного та зовсім непублічного".
Також, на думку Данилова, свою роль відіграє "ракетна та дронна програма України".
Секретар РНБО нагадав, як західна зброя в руках українців змінювала хід війни на їхню користь до цього.
Як світ змінював своє ставлення до Української війни за Незалежність – від партизанського руху до Перемоги.
Про це повідомив Данилов у Facebook.
За його словами, українській армії допоможе в цьому озброєння, отримане від західних союзників: БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC, системи ППО Patriot "і багато чого іншого – менш публічного та зовсім непублічного".
Також, на думку Данилова, свою роль відіграє "ракетна та дронна програма України".
Секретар РНБО нагадав, як західна зброя в руках українців змінювала хід війни на їхню користь до цього.
Як світ змінював своє ставлення до Української війни за Незалежність – від партизанського руху до Перемоги.
- Січень 2022 року. Партизанська війна:
NLAW, Stinger, Javelin.
- Червень 2022 р. Оборонно-контрнаступальна війна:
HIMARS, MLRS, гаубиці M777, ракети Harpoon, снаряди GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, ППО IRIS, САУ CAESAR, самохідна гаубиця AHS Krab.
- 2023 рік. Наступальна війна:
БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC, Patriot. І багато чого іншого - менш публічного і зовсім не публічного.
- Четвертий етап. Війна справедливості та відплати.
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