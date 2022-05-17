В РНБО озвучили теми нового засідання

19:00 12 серпня Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради нацбезпеки Олексію Данилову присвятити чергове засідання відомства питанню про стан реформування лісового господарства.

Про це повідомляє пресслужба РНБО у четвер, 12 серпня.



Відзначається, що сьогодні міжвідомча робоча група з питань збереження і відтворення лісів під головуванням Данилова розглянула питання про стан реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи Масштабне заліснення України.



Вони обговорили, зокрема, стан виконання завдань, визначених указом президента України від 23 березня, яким введено в дію рішення РНБО Про виклики та загрози національній безпеці в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їхньої нейтралізації, і указом президента від 7 червня Про деякі заходи щодо збереження і відтворення лісів.



Як відомо, РНБО засідає щоп'ятниці.