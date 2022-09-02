У РНБО спростували версії роспропаганди про вибухи у Криму

08:52 17 серпня Київ, Україна

Російські версії вибухів у Криму є медійним прикриттям.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО України.



ЦПД зазначає, що після серії вибухів в окупованому Криму роспропаганда озвучила кілька "найбільш правдоподібних" версій причин вибухів.



Так, версія вибухів у Новофедорівці – порушення правил пожежної безпеки. За даними мо росії, на аеродромі "Саки" здетонували авіаційні боєприпаси, проте вибухи не пошкодили авіатехніку. Водночас жодні докази не вказують на навмисний підрив боєприпасів.



В Азовському версія вибухів – диверсія. У мо росії заявили, що в результаті диверсії пошкоджено військовий склад поблизу м. Джанкой, пошкоджені ЛЕП, електростанція, залізниця і житлові будинки.



Щодо Гвардійського росіяни заявили, що "вибухів не було", а "бавовни" жодного відношення до військової авіабази не мають, постраждалих немає.