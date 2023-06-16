У РНБО спростували російський фейк про поранення Залужного

19:29 24 травня Київ, Україна

Пропагандисти росії стверджують, що головнокомандувач ЗСУ отримав поранення на початку травня під Херсоном і після перенесеного поранення не зможе працювати.

В уяві пропагандистів Залужний вже навіть переніс трепанацію черепа.



На хвилі нової дезінформації секретар РНБО Олексій Данилов поінформував громадськість про нове засідання Ставки Зеленського за участю Валерія Залужного, супроводивши повідомлення багатозначним емодзі, що підморгує.

"Президент України, Верховний Головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський 24.05.2023 о 10:00 заслухав на ставці доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та інших членів Ставки", - йдеться у повідомленні Данилова.

А 20 травня генерал Залужний брав участь у відкритті Міжнародної конференції з нагоди Дня науки у Національному університеті Одеської юридичної академії.