У РНБО назвали фейком інформацію про можливі випробування торпеди «Посейдон» із ядерною боєголовкою

17:21 03 жовтня Київ, Україна

Газета La Repubblica, пославшись на джерела в НАТО , повідомила про те, що російський підводний човен «Білгород» вийшов в арктичні води, щоб випробувати атомні торпеди «Посейдон», який часто називають боєголовкою «Судного дня».

Цю інформацію підхопили інші світові медіа.

Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді нацбезпеки України (РНБО) попереджає, що інформація про можливі випробування російської атомної торпеди «Посейдон» не відповідає дійсності та грає на руку пропаганді окупантів.



Згідно з моніторингом ЦПД:

🔺Станом на 03.10.2022 на сайті НАТО така інформація не оприлюднена

🔺НАТО регулярно фіксує активність російських підводних човнів, починаючи з часів Холодної війни

🔺Про модернізацію навігаційних систем та озброєння підводних човнів Росії Альянс заявляв ще у 2016 році

❗️Подібні необґрунтовані заяви з боку медіа лише посилюють інформаційний тероризм росії!