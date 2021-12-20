У «Слузі народу» визнали війну Зеленського з Ахметовим

Ситуація з протистоянням влади та олігарха Ріната Ахметова «безпрецедентна та перша в історії України». Таку думку висловив депутат від партії "Слуга народу" Микита Потураєв.
Потураєв прокоментував рішення «слуг» ігнорувати канали «Україна-24» та «Україна», підконтрольні Ахметову. «Скажу про свою особисту позицію. У ситуації відкрито оголошеної нам війни як з боку каналів Ахметова, так і каналів Порошенка ми маємо взагалі відмовитися від участі в будь-яких програмах приватних каналів. Тільки програми громадського мовника – це було б політично правильно та обґрунтовано», – сказав він.
Потураєв розповів, як боротьба з групою Ахметова просуватиметься надалі: «Вона справді безпрецедентна і перша така в історії України – коли держава розпочинає боротьбу з найвпливовішою фінансово-промисловою групою. Навіть протистояння Кучма-Лазаренко зразка 96-97 років у жодне порівняння не йде. Звичайно, на той час на кону були величезні гроші, але у Лазаренка не було такого всеосяжного впливу, як у пана Ахметова, коли дуже багато хто в різних фракціях перебуває з ним у зв'язках. Не було тоді й подібних фінансових ресурсів. Незалежно від мого ставлення до партії та президента Зеленського, для держави це принципова річ для подальшого розвитку».
При цьому, на думку політика, якщо у цьому протистоянні перемогу отримає олігарх, державу чекає «сумне майбутнє».
Раніше в «Слузі народу» ухвалили рішення ігнорувати канали «Україна-24» та «Україна». «Слуги» переглянуть своє рішення та знімуть немилість із медіа, коли, на їхню думку, редакції почнуть працювати «за загальноприйнятими стандартами журналістики».
На каналах Україна-24 та Україна виходить програма Свобода слова із Савіком Шустером. На останньому скандальному ефірі програми виступив колишній голова Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба. Він заявив, що наказ перенести спецоперацію із "вагнерівцями" передав Зеленський через Єрмака.
Потураєв прокоментував рішення «слуг» ігнорувати канали «Україна-24» та «Україна», підконтрольні Ахметову. «Скажу про свою особисту позицію. У ситуації відкрито оголошеної нам війни як з боку каналів Ахметова, так і каналів Порошенка ми маємо взагалі відмовитися від участі в будь-яких програмах приватних каналів. Тільки програми громадського мовника – це було б політично правильно та обґрунтовано», – сказав він.
Потураєв розповів, як боротьба з групою Ахметова просуватиметься надалі: «Вона справді безпрецедентна і перша така в історії України – коли держава розпочинає боротьбу з найвпливовішою фінансово-промисловою групою. Навіть протистояння Кучма-Лазаренко зразка 96-97 років у жодне порівняння не йде. Звичайно, на той час на кону були величезні гроші, але у Лазаренка не було такого всеосяжного впливу, як у пана Ахметова, коли дуже багато хто в різних фракціях перебуває з ним у зв'язках. Не було тоді й подібних фінансових ресурсів. Незалежно від мого ставлення до партії та президента Зеленського, для держави це принципова річ для подальшого розвитку».
При цьому, на думку політика, якщо у цьому протистоянні перемогу отримає олігарх, державу чекає «сумне майбутнє».
Раніше в «Слузі народу» ухвалили рішення ігнорувати канали «Україна-24» та «Україна». «Слуги» переглянуть своє рішення та знімуть немилість із медіа, коли, на їхню думку, редакції почнуть працювати «за загальноприйнятими стандартами журналістики».
На каналах Україна-24 та Україна виходить програма Свобода слова із Савіком Шустером. На останньому скандальному ефірі програми виступив колишній голова Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба. Він заявив, що наказ перенести спецоперацію із "вагнерівцями" передав Зеленський через Єрмака.
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