У "Слузі народу" пояснили, яку вигоду отримала Україна від газової кризи

07:34 22 листопад Київ, Україна

Глава української делегації у парламентській асамблеї НАТО , «слуга народу» Єгор Чернєв пояснив, який позитив отримала Україна від газової кризи.

Про це Чернєв розповів в інтерв'ю «Головкому».



Нардеп вважає, що європейці припустилися помилок, заграючи з Росією і заплющуючи очі на деякі ризики, що спливли зараз.

«Ми попереджали Європу, що «Північний потік – 2» обов'язково стане інструментом шантажу ЄС із боку Росії. Але вони вирішили, що впораються з цим, і вірили, що Росія є надійним партнером. Тепер ми бачимо, що газопровід ще не запущено, а європейці вже отримали те, що ми попереджали. Втішає лише те, що у європейців нарешті розплющилися очі на те, що собою являє Росія насправді, незважаючи на розповіді про її давні зв'язки з Німеччиною та Францією», – зазначив Чернєв.

Він також вважає, що безпосередньої загрози для України кількість мігрантів, яка зараз перебуває у Білорусі, не становить.