У "Слузі народу" пояснили, яку вигоду отримала Україна від газової кризи

Глава української делегації у парламентській асамблеї НАТО
, «слуга народу» Єгор Чернєв пояснив, який позитив отримала Україна від газової кризи.
Про це Чернєв розповів в інтерв'ю «Головкому».
Нардеп вважає, що європейці припустилися помилок, заграючи з Росією і заплющуючи очі на деякі ризики, що спливли зараз.
«Ми попереджали Європу, що «Північний потік – 2» обов'язково стане інструментом шантажу ЄС із боку Росії. Але вони вирішили, що впораються з цим, і вірили, що Росія є надійним партнером. Тепер ми бачимо, що газопровід ще не запущено, а європейці вже отримали те, що ми попереджали. Втішає лише те, що у європейців нарешті розплющилися очі на те, що собою являє Росія насправді, незважаючи на розповіді про її давні зв'язки з Німеччиною та Францією», – зазначив Чернєв.
Він також вважає, що безпосередньої загрози для України кількість мігрантів, яка зараз перебуває у Білорусі, не становить.
«Що стосується міграційної кризи, то безпосередньої загрози і кількість мігрантів, які перебувають зараз у Білорусі, для нас не становить. Вони точно не хотіли залишатись на нашій території, їм потрібна Європа. Це питання більш політичне, ніж безпечне: як для Польщі, так і для нас. Йдеться про захист суверенітету та цілісності кордонів, які ніхто не має права порушувати. І ми цього не допустимо», – наголосив нардеп.
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