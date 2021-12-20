У разі введення локдауну, Кабмін може відновити всі програми допомоги ФОПам

13:04 18 березень Київ, Україна

У разі посилення карантинних обмежень по всій території України, в Кабінеті Міністрів обговорюватиметься питання повернення компенсаторних виплат приватним підприємцям.



Про це сказав міністр економіки Ігор Петрашко під час пресконференції на форумі "Україна 30".

"Зрозуміло, ми будемо реагувати. У нас є напрацьовані інструменти. Ми будемо діяти залежно від ситуації. Зараз у нас все ж окремі карантинні зони", - сказав міністр.

Він зазначив, що зараз "Україна працює, більшість областей у нас нормально працює".

"Однак, у нас всі програми, які були напрацьовані в минулому році, можуть і будуть застосовані в разі, якщо такі розширення обмежень триватимуть", - додав Петрашко.

Як повідомлялося, в 2020 році Україні ввели три програми виплат бізнесу, який постраждав через введення карантину. Одна з програм - це виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам та ФОПам тих видів діяльності, які визначив Кабмін. За розрахунками Мінсоцполітики, за одноразовою допомогою могли звернутися 712 тисяч осіб. Всього за одноразовою матеріальною допомогою у розмірі 8 тисяч гривень звернулися близько 480 тисяч ФОПів і найманих працівників. За компенсацією можна було звертатися до 31 грудня 2020 року. До нового року виплачено 3,6 млрд грн. Близько 455 тисяч осіб отримали допомогу в грудні, решта - в січні.