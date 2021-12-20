У разі введення локдауну, Кабмін може відновити всі програми допомоги ФОПам

У разі посилення карантинних обмежень по всій території України, в Кабінеті Міністрів обговорюватиметься питання повернення компенсаторних виплат приватним підприємцям.
Про це сказав міністр економіки Ігор Петрашко під час пресконференції на форумі "Україна 30".
Він зазначив, що зараз "Україна працює, більшість областей у нас нормально працює".
Як повідомлялося, в 2020 році Україні ввели три програми виплат бізнесу, який постраждав через введення карантину. Одна з програм - це виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам та ФОПам тих видів діяльності, які визначив Кабмін. За розрахунками Мінсоцполітики, за одноразовою допомогою могли звернутися 712 тисяч осіб. Всього за одноразовою матеріальною допомогою у розмірі 8 тисяч гривень звернулися близько 480 тисяч ФОПів і найманих працівників. За компенсацією можна було звертатися до 31 грудня 2020 року. До нового року виплачено 3,6 млрд грн. Близько 455 тисяч осіб отримали допомогу в грудні, решта - в січні.
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