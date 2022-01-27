У разі вторгнення Росії в Україну газопровід "Північний потік-2" не буде запущено - США

15:29 27 січень Київ, Україна

Спікер Держдепу США Нед Прайс в інтерв'ю журналісту національного громадського радіо NPR заявив, що якщо Росія вторгнеться в Україну, "Північний потік-2" не запрацює.

Прайс наголосив - зараз газ не йде "Північним потоком-2" і це "важіль впливу для нас. Це важіль впливу для Німеччини. Це важіль впливу для трансатлантичної спільноти. Слід чітко зазначити, що це не є важіль впливу для Володимира Путіна".



Посол Німеччини в США Емілі Габер також висловила рішучий намір притягнути Росію до відповідальності у разі використання Росією енергетики як зброї або порушення суверенітету України. Вона заявила про можливість заходів і проти "Північного потоку-2" та нагадала відповідні заяви канцлера Німеччини Олафа Шольца та міністра закордонних справ країни Анналени Бербок.

"Олаф Шольц та Анналена Бербок чітко вказали - ніщо не виключається з розгляду, навіть "Північний потік-2", - написала дипломат у Twitter.

Вона нагадала про спільну заяву США та Німеччини, спрямовану на обмеження збитків від "Північного потоку-2".

"США та Німеччина спільно заявили минулого літа: якщо Росія використовуватиме енергетику як зброю, або іншим чином порушить суверенітет України, Росія повинна буде заплатити високу ціну", - додала Габер.

В інтерв'ю NPR Прайс також зазначив, що США надають допомогу Україні. Так, минулого року було надано понад 650 мільйонів доларів, близько 300 тонн оборонної допомоги. США також дозволили союзникам постачати українцям обладнання американського виробництва, а також працюють над новими санкціями проти Росії, які будуть запроваджені у разі подальшої агресії.