У разі загрози втрати контролю ЗАЕС буде відключено

Запорізьку атомну станцію можуть відключити за найменшої загрози втрати контролю.
Про це у четвер, 2 червня, заявив радник прем'єр-міністра Юрій Бойко.
Чиновник додав, що в рамках підготовки до сталого проходження опалювального сезону розглядається сценарій із повною зупинкою ЗАЕС. До такого рішення призведуть "найменші рухи у бік втрати контролю над станцією".
Бойко запевнив, що енергосистема України готова та здатна впоратися з наслідками такого рішення.
Бойко запевнив, що енергосистема України готова та здатна впоратися з наслідками такого рішення.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі