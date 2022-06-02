У разі загрози втрати контролю ЗАЕС буде відключено

16:46 02 червня Київ, Україна

Запорізьку атомну станцію можуть відключити за найменшої загрози втрати контролю.

Про це у четвер, 2 червня, заявив радник прем'єр-міністра Юрій Бойко.

"Ми постійно моніторимо ситуацію із ЗАЕС разом із ДІЯРУ, і є чітке розуміння того, що вона вже в яскраво-червоній зоні. Але поки що диспетчерські команди виконуються і станція тримає режим, ми не зупиняємо. Але сценарій, за яким станція може вийти з-під контролю повністю і ми її зупинимо, також розглядається", - сказав він.

Чиновник додав, що в рамках підготовки до сталого проходження опалювального сезону розглядається сценарій із повною зупинкою ЗАЕС. До такого рішення призведуть "найменші рухи у бік втрати контролю над станцією".



Бойко запевнив, що енергосистема України готова та здатна впоратися з наслідками такого рішення.