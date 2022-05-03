У разі тиску на Україну за допомогою ПП-2 Росію чекають нові санкції

Отже, попри те, що проєкт суперечить європейським цілям щодо захисту клімату, комерційний інтерес узяв гору і будівництво Північного потоку-2 наближається до завершення. Які будуть подальші дії Росії щодо України і її участі в транзиті газу? Немає повних гарантій, що Москва не використовує газопровід як геополітичну зброю проти України.Кандидат у канцлери Німеччини від консервативного блоку ХДС/ХСС Армін Лашет загрожує Росії санкціями в разі, якщо вона за допомогою газопроводу Північний потік-2 буде тиснути на Україну."Якщо Росія знову буде агресивно поводитися по Україні, то Німеччина вживе заходів на національному рівні та ініціює санкції на рівні Європейського Союзу", - заявив німецький політик в інтерв'ю польській газеті Rzeczpospolita, опублікованому в суботу, 31 липня.На його думку, це дозволить запобігти використанню Росією газопроводу як геополітичної зброї."Німецько-американська угода дає нам в руки інструмент, за допомогою якого ми спільно можемо залучити Росію до відповідальності за деструктивні дії", - переконаний Лашет, цитує інформагентство Reuters.За його словами, відданість суверенітету і безпеці України повинна бути пріоритетом німецької зовнішньої політики."Також важливо дати Росії зрозуміти, що ми не приймаємо порушення міжнародного права, атаки гібридними засобами на західні демократії або порушення фундаментальних прав людини і громадянина на своїй території", - заявив політик.21 липня США і Німеччина досягли угоди по Північному потоку-2. У ній передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів ввести санкції стосовно учасників проєкту, проте можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія буде використовувати газопровід як інструмент енергетичного тиску.В угоді також йдеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу по території України, який повинен закінчитися в кінці 2024 року.