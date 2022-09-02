У разі аварії на ЗАЕС наслідки будуть у 10 разів потужнішими за Чорнобиль - Енергоатом

З території ЗАЕС росіяни атакують не лише навколишні населені пункти, а й заявляють про готовність підірвати електростанцію.
Наслідки таких дій можуть бути катастрофічними, заявили у Державному агентстві з управління зоною відчуження.
Про це повідомляє Енергоатом.
Так, для оцінки можливих наслідків катастрофи на ЗАЕС фахівці відштовхувалися від наслідків аварії 1986 року на ЧАЕС.
Про це повідомляє Енергоатом.
Так, для оцінки можливих наслідків катастрофи на ЗАЕС фахівці відштовхувалися від наслідків аварії 1986 року на ЧАЕС.
Також фахівці стверджують, що у разі аварії площа потенційної зони відчуження становитиме до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства. При цьому площа потенційної забрудненої території – до 2 млн км², а ступінь зараження інших територій України та Європи, росії та білорусі залежатиме від вітру.
До аварії може призвести пожежа, вибух чи ураження снарядами, бомбами, ракетами.
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