У разі аварії на ЗАЕС наслідки будуть у 10 разів потужнішими за Чорнобиль - Енергоатом

14:31 09 серпня Київ, Україна

З території ЗАЕС росіяни атакують не лише навколишні населені пункти, а й заявляють про готовність підірвати електростанцію.

Наслідки таких дій можуть бути катастрофічними, заявили у Державному агентстві з управління зоною відчуження.



Про це повідомляє Енергоатом.



Так, для оцінки можливих наслідків катастрофи на ЗАЕС фахівці відштовхувалися від наслідків аварії 1986 року на ЧАЕС.

"На четвертому реакторі ЧАЕС було 2 000 паливних зборок, на ЗАЕС у шести реакторах та у сховищі відпрацьованого ядерного палива міститься до 18 тис. паливних зборок (у 9-10 разів більше). Тобто наслідки аварії на ЗАЕС можуть бути вдесятеро потужнішими, ніж 1986-го на ЧАЕС", - йдеться у повідомленні.

Також фахівці стверджують, що у разі аварії площа потенційної зони відчуження становитиме до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства. При цьому площа потенційної забрудненої території – до 2 млн км², а ступінь зараження інших територій України та Європи, росії та білорусі залежатиме від вітру.

"Кількість ліквідаторів може становити від 1 млн осіб, а загиблих - десятки тисяч, залежно від поточної кількості людей на території Запорізької області, кількість евакуйованих/відселених осіб - від 2 млн осіб. Також на неосяжну кількість років буде забруднена річка Дніпро". Аварія може призвести до викиду радіоактивного цезію-137 у кількостях, небезпечних для здоров'я людей, ґрунтів, водойм. Основна частина викидів припаде на Україну, але постраждають також ЄС, білорусь та росія", – написала Лала Тарапакіна, радниця міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів.

До аварії може призвести пожежа, вибух чи ураження снарядами, бомбами, ракетами.