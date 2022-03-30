У Словаччині розпочав роботу перший гуманітарний хаб для потреб України

12:30 30 березня Київ, Україна

Закарпатська ОВА створила у словацькому місті Кошице європейський гуманітарний хаб. Як повідомив у середу, 30 березня, голова регіону Віктор Микита, він уже почав працювати.



Хаб створено для оптимізації процесу постачання гуманітарних вантажів із Європи до України.



Він включатиме пряму залізничну гілку зі Словаччини в Україну, розташований поруч аеропорт, розгалужену мережу магістралей з різними країнами та необхідну матеріально-технічну базу.



"Це означає суттєве збільшення обсягів гуманітарної допомоги, швидке оформлення та транспортування вантажів одразу з хаба у Словаччині до "гарячих точок" України, можливість отримувати гуманітарний вантаж літаками", – зазначив Микита.



"Під час зустрічі з радником прем'єр-міністра Словацької Республіки Едуардом Бурашом та Генеральним консулом Словацької Республіки Паволом Панісом узгодили останні організаційні питання", – додав глава ОВА.